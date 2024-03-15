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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.03.24 19:30

Монитор во всю стену и противодронные ружья - на «Северной» котельной торжественно открыли новый диспетчерский пульт

Началось знакомство с новым диспетчерским пультом с демонстрации противодронных ружей. Ничего удивительного, с появлением системы диспетчеризации у энергетиков появились глаза и уши, которые позволяют следить за безопасностью котельных.

На случай появления беспилотников у бойцов охраны есть глушилки и «Гарпии». Но главное предназначение диспетчерской - это обеспечение надёжного и безаварийного тепло- и водоснабжения северян.

На первом этапе в единую сеть объединили котельные «Мурманэнергосбыта» в самых в разных уголках Кольского полуострова. Погоду, параметры работы оборудования, расход топлива – все это диспетчер видит в режиме онлайн.

Следующем этапом станет так называемая аварийная диспетчеризация, когда в единую сеть будут стекаться данные с объектов теплопотребления. И не только «Мурманэнергосбыта», но и других теплоснабжающих предприятий.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Мы очень надеемся, что коллеги позволят установить приборы учёта и автоматизации, которые позволят завести в систему их параметры котельной».

В настоящее время пилотный проект аварийной диспетчеризации уже реализуют в Кольском районе. В тестовом режиме к системе внешнего мониторинга подключены несколько десятков жилых и нежилых зданий в Коле и Мурмашах. На экране отображаются мнемосхемы тепловых пунктов и сетей, это позволяет в случае неполадок оперативно найти причину их возникновения, будь то порыв трубы или неполадки внутри дома.

После запуска системы на полную мощность к онлайн-кабинету также получат доступ Управляющие компании и муниципалитеты.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Что касается этой системы, то она принципиально важна. Если вдруг случился инцидент или котельная не выдаёт параметр, то не в режиме, когда жалоба от людей поступит, что нам что-то холодно, а как раз заблаговременно специалисты принимают меры по их устранению. Надо не ждать, когда пойдут жалобы, а быстро их ликвидировать. В нашей ситуации время очень важно. Эта система кардинально улучшит качество жизни наших людей».

Помимо диспетчеризации на «Северной» котельной продолжаются работы по переводу Ленинского округа на закрытую систему теплоснабжения. Для этого требуется установить более мощный котёл и современное насосное оборудование. Как только они будут введены в эксплуатацию, то их параметры тоже будут отображаться на экране диспетчерского пульта.

 

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