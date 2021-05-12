Мониторинг объёма оказания медицинской помощи будет иметь огромное значение – Татьяна Кусайко

С 1 января произошли изменения в финансировании медицинской помощи, которая оказывается в федеральных учреждениях подведомственных правительству России. Фонд обязательного медстрахования Мурманской области проводит постоянный мониторинг и контроль выполнения поставленных задач.

Вместе с Татьяной Кусайко, членом правления Федерального фонда ОМС, ведётся постоянная координация по всем рабочим вопросам.

После реформы ОМС, которая началась в январе этого года, оказание высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи в федеральных клиниках должно стать для пациентов из регионов доступнее. Этот вопрос на встрече обсудили член правления Федерального фонда обязательного медицинского страхования Татьяна Кусайко и директор территориального отделения Сергей Маган. Изменения, связанные с особенностями финансирования таких организаций, граждан вряд ли заинтересуют, а возможность выбрать учреждение для лечения, напротив.

Сергей Маган, директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области: «На нашей территории это шесть учреждений. Теперь они напрямую финансируются в части специализированной помощи из бюджета Федерального фонда, минуя нас. У нас остались только два вида помощи – скорая и амбулаторная помощь. Все остальное проходят напрямую через Федеральный фонд».

Ещё одно обновление, которое пока находится в стадии реализации: по поручению Президента РФ территориальные фонды ОМС теперь наделены более высокими полномочиями по контролю и реализации объёма оказания медицинской помощи.

Татьяна Кусайко, член правления Федерального фонда обязательного медицинского страхования: «Это направлено на то, чтобы не было задолженности по межтерриториальным расчётам. Важные моменты. Поэтому мониторинг будет иметь огромное значение, чтобы, прежде всего, не снизилась доступность медицинской помощи».

Объёмы должны быть выполнены именно региональными медицинскими организациями. Для этого фонд наделён ещё и медико-экономическим контролем.

Также участники встречи обсудили методику распределения субвенций. Такие совещания в Фонде ОМС Мурманской области проводятся регулярно.