В Мурманской области вырос спрос на топ-менеджеров и банковских работников«Мой зелёный город – мой уютный дом»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.05.21 19:30

Мониторинг объёма оказания медицинской помощи будет иметь огромное значение – Татьяна Кусайко

С 1 января произошли изменения в финансировании медицинской помощи, которая оказывается в федеральных учреждениях подведомственных правительству России. Фонд обязательного медстрахования Мурманской области проводит постоянный мониторинг и контроль выполнения поставленных задач.

Вместе с Татьяной Кусайко, членом правления Федерального фонда ОМС, ведётся постоянная координация по всем рабочим вопросам.

После реформы ОМС, которая началась в январе этого года, оказание высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи в федеральных клиниках должно стать для пациентов из регионов доступнее. Этот вопрос на встрече обсудили член правления Федерального фонда обязательного медицинского страхования Татьяна Кусайко и директор территориального отделения Сергей Маган. Изменения, связанные с особенностями финансирования таких организаций, граждан вряд ли заинтересуют, а возможность выбрать учреждение для лечения, напротив. 

Сергей Маган, директор территориального Фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области: «На нашей территории это шесть учреждений. Теперь они напрямую финансируются в части специализированной помощи из бюджета Федерального фонда, минуя нас. У нас остались только два вида помощи – скорая и амбулаторная помощь. Все остальное проходят напрямую через Федеральный фонд».

Ещё одно обновление, которое пока находится в стадии реализации: по поручению Президента РФ территориальные фонды ОМС теперь наделены более высокими полномочиями по контролю и реализации объёма оказания медицинской помощи.

Татьяна Кусайко, член правления Федерального фонда обязательного медицинского страхования: «Это направлено на то, чтобы не было задолженности по межтерриториальным расчётам. Важные моменты. Поэтому мониторинг будет иметь огромное значение, чтобы, прежде всего, не снизилась доступность медицинской помощи».

Объёмы должны быть выполнены именно региональными медицинскими организациями. Для этого фонд наделён ещё и медико-экономическим контролем.

Также участники встречи обсудили методику распределения субвенций.  Такие совещания в Фонде ОМС Мурманской области проводятся регулярно.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В ближайшие 8-10 лет рынок труда неизбежно будет рынком зрелого соискателя - hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
11.05.21 16:47
«... Наше преимущество Путин, и мы его должны защитить». Вячеслав Володин Здравству
Комментарий к новости:Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения партии «Единая Россия»
Прохожий
11.05.21 15:10
Нарисовался Хозяин Миши Советского с Ютуба, который пиарит изменение конституции, путинский строй и иное, где во всем виноваты америкосы и т..д
Комментарий к новости:Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения партии «Единая Россия»
Антонина Викторовна Ф.
10.05.21 14:43
Прекрасно! Очень проникновенно.
Комментарий к новости:В День Победы по инициативе АО «Мурманский морской торговый порт» в сквере перед Морским вокзалом прошла акция «Случайный вальс»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Пищевая эволюция». Документальный цикл (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечается увеличение цен на картофель и куриные яйца-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 16 копеек, доллар теряет почти 12 копеек-PRO Энергетику (18+)На период праздников работу Кольской АЭС обеспечат два энергоблока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 мая-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Депутаты обсуждают закон о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской области
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика