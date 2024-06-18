Мониторинг радиоактивного загрязнения окружающей среды в местах затопления АПЛ и других объектов с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами проведут в Баренцевом море

В ходе экспедиции будут отобраны пробы морской воды с разных глубин, донных отложений и аэрозолей, проведён анализ на содержание в них техногенных радионуклидов и дана оценка радиоактивного загрязнения окружающей среды.

Учёные проведут мониторинг радиоактивного загрязнения окружающей среды в местах затопления атомных подводных лодок и других объектов с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами в Баренцевом море. Этой работой займётся вышедшее в экспедицию из Архангельска Научно-исследовательское судно «Иван Петров.

В ходе экспедиции будут отобраны пробы морской воды с разных глубин, донных отложений и аэрозолей, проведён анализ на содержание в них техногенных радионуклидов и дана оценка радиоактивного загрязнения окружающей среды.

Специалисты также проведут летнюю гидрологическую и гидрохимическую съёмку Белого моря, комплексные исследования на вековых океанографических разрезах.

В Архангельск судно вернётся в начале июля.