Море цветов и искренних улыбок. Судебные приставы Мурманской области присоединились к традиционной всероссийской акции «Вам, любимые»

Мурманские приставы вооружились букетами тюльпанов и вышли на улицу поздравлять прекрасную половину человечества с наступающим праздником 8 марта. Обескураженные, спешащие по делам женщины, услышали в свой адрес немало тёплых слов и поздравлений.

Михаил Нечмоглод, начальник отделения организации обеспечения установленного порядка деятельности судов: «От мужского коллектива Управления Федеральной службы судебных приставов мы поздравляем всех женщин с праздником. Желаем замечательного праздничного настроения, улыбок, семейного счастья, благополучия. Будьте всегда обворожительными, красивыми, женственными и любимыми!».

Удивительно, всего несколько приятных слов и небольшой букетик цветов способны вызвать целый шквал положительных эмоций:

- Очень приятно. День Весны скоро у нас будет. В Международный женский день хочу пожелать счастья и весеннего настроения!

- Спасибо большое.

- Сын вчера подарил, а сегодня впервые на улице. Спасибо большое за внимание, мне скоро 80, очень приятно.

- Очень приятно, радостно, что такие внимательные мужчины, тем более в форме.