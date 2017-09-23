День за днём с «Арктик-ТВ»23.09.17 11:45
МОРЕ ДОБРОТЫ: Доброта - качество, излишек которого не вредит никому, а спасает многих
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 749 человек
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Последние комментарии
Zviygincew
23.09.17 15:40
Да, так можно неожиданно подзалететь где-нибудь: будешь расплачиваться картой, а там фига, приставы поработали.
Комментарий к новости:Содружество налоговиков и приставов сделает жизнь должников непредсказуемой
Павел К
22.09.17 15:57
Пока не стреляют, д****и довольны! * - купюры внесены редакцией.
Официально
20.09.17 16:20
Массовая эвакуация людей после звонков о заложенных бомбах проходит не из-за учений, заявил глава МЧС Владимир Пучков. Министр пояснил, что МЧС об этом знало бы, и отметил, что ведомство считает волну
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