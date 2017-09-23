МОРЕ ДОБРОТЫ: Доброта - качество, излишек которого не вредит никому, а спасает многих

06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?

Шило на мыло не буду менять

Перееду хоть завтра на этих условиях

Перееду, если будет жильё и зарплата около 100 тысяч в месяц

Мне и здесь хорошо

Когда такие условия будут, тогда и буду решать

Голосовать

Проголосовало: 749 человек