Море штормит! МЧС предупреждает об опасности

С 28 апреля по 5 мая на побережье Баренцева моря ожидается усиление ветра в порывах 15-20 м/с, увеличение высоты волны до 4 метров. Выход в море в таких условиях для маломерных судов крайне опасен.

Ярослав Комарницкий, государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области: «В связи с ухудшением погодных условий просим воздержаться от выхода в море на маломерных судах. Перед выходом нужно уточнять прогноз, поддерживать радиообмен, а также соблюдать правила эксплуатации маломерных судов».