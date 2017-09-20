Морковь с начинкой – с экстази

Сотрудники отдела безопасности мурмашинской колонии особого режима № 16 пресекли попытку передачи заключённому незаконных веществ. На какие уловки идут нарушители, чтобы «порадовать» своих друзей за решёткой, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Житель Оленегорска приехал навестить своих заключённых друзей и, разумеется, не с пустыми руками. Для осужденных он захватил 15 морковок. И не простых, а нашпигованных наркотиками.

- Внутри овощей находились сверточки, обмотанные полиэтиленовой плёнкой, с веществом, предположительно, наркотического воздействия, - сообщил Геннадий Процкий, заместитель начальника оперативного отдела УФСИН России по Мурманской области.

Находку тут же передали сотрудникам полиции, а гражданина задержали. Экспертиза подтвердила, что в моркови действительно находилось 57 граммов наркотического вещества. В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия, в результате которых решится вопрос о привлечении гражданина к уголовной ответственности.

- По результатам экспертизы было установлено, что в изъятых свёртках содержатся наркотические вещества: около 5 граммов метамфетамина, 50 грамм гашиша и 2 грамма экстази, - рассказал «Арктик-ТВ» Геннадий Процкий, заместитель начальника оперативного отдела УФСИН России по Мурманской области.

К сожалению, попытки передачи контрабанды на территорию исправительных учреждений не редкость. Основными каналами поставок являются почтовые отправления и продовольственные передачи. В первом полугодии 2017 года было предотвращено 6 попыток доставки наркотических средств на режимную территорию учреждений ФСИН. Из незаконного оборота изъяли 78 граммов наркотических и психотропных веществ.