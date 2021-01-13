Мороз крепчает - «За шубой!» подгоняет

Январские морозы заставляют ёжится и одеваться теплее. А значит, пора искать шубу, в которой будет тепло, удобно и красиво! А в этом северянам поможет выставка-продажа Тверской меховой компании «За шубой!».

Только 5 дней в Мурманске! С 13 по 17 января в Торговом центре «Русь» работает выставка-продажа Тверской меховой компании «За шубой!» На ней представлен огромный выбор шуб и пальто. Размерный ряд от 42-го до 60-го. Все меховые новинки по выгодным ценам. Скидки 30% на всё!

Такого ещё в Мурманске не было! Мутон и нутрия - от 15 тысяч рублей. Примерьте каракуль. Огромная цветовая палитра. Цены - от 45 тысяч рублей.

Мечтали о норке? Сейчас самое время её купить - скидки 30% на всё!

Алексей Бончужный, руководитель Тверской меховой компании «За шубой!»: «В следующем году прогнозируется дефицит мехового сырья, что вызовет рост цен на готовые меховые изделия. Поэтому сейчас самое время покупать добротные и качественные шубы по выгодным ценам на Тверской меховой.

На все изделия действует рассрочка без переплат. Успейте купить лучшую шубу для себя по выгодной цене! Выставка-продажа Тверской меховой компании работает в торговом центре «Русь» до 17 января включительно.

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