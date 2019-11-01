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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.11.19 19:30

Мороз крепчает, но лёд ещё на водоёмах тонкий

С наступлением холодов на водоёмах Мурманской области специалисты Государственной инспекции по маломерным судам МЧС регулярно проводят рейды, измеряют толщину льда.

Пока покров непрочный и до полного его становления выходить на замерзшую поверхность запрещено.  Сейчас средняя толщина льда на водоёмах региона составляет 5-10 см. Пока переход по водоёмам запрещён, по берегам установлены соответствующие предупреждающие знаки, нарушения которых влечёт за собой административную ответственность.

Безопасным для человека считается лёд толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Ледяной покров непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, вблизи деревьев, кустов и камыша. Часто попадаются трещины припорошённые снегом и промоины, которые трудно заметить издалека. Специалисты МЧС предостерегают северян от походов на водоёмы.

«Хотелось бы сказать гражданам, рыбакам-любителям, которые в настоящее время планируют выходить на водоёмы, чтобы они были очень аккуратны,  - говорит Ярослав Комарницкий, государственный инспектор по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области». - Если же всё-таки решились на опасную рыбалку, то не насверлите много лунок вокруг себя, так как лёд ещё слабый. Родители, если гуляют вокруг водоёмов, чтобы смотрели за своими детьми, не пускали их на лёд».

 

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