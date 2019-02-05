Мороз на улице - учиться надо дома

Погода в Мурманской области продолжает удивлять своей переменчивостью. Ещё вчера во всех начальных классах столицы Заполярья были отменены уроки, а сегодня ребята вновь грызут гранит науки, сидя за партами. Такое быстроменяющееся расписание удобно не всем, директор пятой школы рассказала корреспондентам «Арктик-ТВ», кто и как принимает решение об отмене учебной деятельности.

Решение об отмене занятий для начальной школы уже много лет принимает директор учебного учреждения. На решение влияет не только прогноз погоды, но и объективная оценка погодных условий. И, несмотря на то, что Министерство здравоохранения разработало положение с рекомендациями, окончательное решение всё равно ложится на плечи директора учебного заведения.

- Мы говорим о детях 1-4 классов, о начальной школе. При безветренной погоде, когда температура воздуха минус 24 градусов, при слабом ветре, при температуре минус 23, при умеренном (3-5 метров), при минус 21 градус и так далее. Но мы должны понимать, что школы все находятся в разных районах и соответственно температура воздуха везде разная, - отмечает Ирина Ускова, директор школы № 5.

И всё же, когда уроки в школе отменяются из-за погодных условий, это вовсе не означает полной остановки учебной деятельности. Каждый классный руководитель публикует на официальном сайте школы информацию о том, какие параграфы учебников необходимо прочитать, а для самых маленьких, какие поделки сделать.

- Каждый классный руководитель обходит учителей, которые ведут в этот день предметы, собирает рекомендованное домашнее задание, темы, которые они должны были пройти на уроке, - рассказывает Ольга Москалёва, классный руководитель 5 «В» класса. - У нас есть сервер, на который мы можем скинуть всю эту информацию, а ответственный её выложит на сайте школы.

По словам директора пятой школы, в этот раз все родители отнеслись ответственно к здоровью свои детей и оставили малышей дома. Но иногда случается, что ребята всё же приходят на занятия, несмотря на морозы.

- Если ребята приходят в школу, то мы будем учить их в обычном режиме, - сообщила Яна Кралова, учитель 1 «Б» класса школы № 5.

И всё же за здоровье детей отвечают, в первую очередь, родители, поэтому они решают идти ребёнку на занятия или ждать пока школа отменит уроки. Злоупотреблять этим правом не стоит, но в случае, если школьник болезненный или же мама просто боится морозить малыша, то стоит предупредить учителя и взять задание на дом.