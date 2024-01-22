Мороз не помешал мурманским коммунистам почтить память Владимира Ленина

Великого вождя пролетариата не стало 21 января 1924 года. Но преданные последователи его идей не забывают о заслугах Владимира Ильича.

Личность Ленина в истории нашего государства, как и многих других лидеров, сложно назвать однозначной. Тем не мнее именно Владимир Ильич создал первое в мире социалистическое государство, которое подарило человечеству победу над фашизмом, мирный атом и выход в космос.

Именно Ленин законодательно закрепил права на 8-часовой рабочий день, ежегодный оплачиваемый отпуск. Сделал всеобщее среднее и профессиональное образование, а также медицинскую помощь бесплатными. Уравнял женщин и мужчин в правах. Пенсии тоже его заслуга.

При нём появились молочные кухни для малышей и трёхлетний декретный отпуск с сохранением рабочего места.

Сейчас же все больше принято говорить о мифах, которыми окутаны жизнь и смерть вождя. Ведутся споры о захоронении останков Ленина, которые находятся в мавзолее в самом сердце страны.