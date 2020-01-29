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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.01.20 19:30

Мороз в уборке снега - не помеха!

Несмотря на сильные морозы  в конце января, снег в Североморске убирают и вывозят по графику, без срывов. Метели и снегопады заметно прибавили работы жилищникам, но те вовремя приняли меры – в помощь к уже имеющейся, закупили новую технику. В столице северного флота побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Уборка улиц в северную зиму – дело нелегкое. А при нынешних снегопадах и метелях – вдвойне. Сейчас на улицах флотской столицы и окрестных посёлков трудится серьёзный парк спецтехники, а там, где даже компактной машине не пройти, вручную сражаются с заносами сотрудники управляющей компаний «Североморскжилкомхоз». 

Кирилл Чудинов, генеральный директор УК «Североморскжилкомхоз»: «Зима преподносит свои сюрпризы: температура скачет с плюса на минус, а сейчас -30. Техника работает, люди работают. Заказали два новых погрузчика. Вот сейчас работает один из них на территории, заказываем дополнительные звенья у подрядных организаций. Есть большая техника, есть поменьше, разнокалиберная, для разных дворов. Стараемся максимально качественно и быстро сделать свою работу».

Уборка снега ведётся чётко по графику, который формируется на неделю вперед. Ознакомиться с ним можно на сайтах городской администрации и  управляющей организации, а даже на двери собственного подъезда, куда заранее вывешиваются таблички, оповещающие о предстоящей уборке. Работу жилищников строго контролируют муниципальные власти.

Эдуард Миронов, первый заместитель главы ЗАТО г. Североморск: «Самое главное, на мой взгляд, это ответственность управляющей компании и контроль со стороны администрации. И вот здесь, когда идёт понимание с одной и с другой сторон, о нужности и важности очистки придомовых территорий, выступаем единым фронтом в борьбе со снегом. Каждый день у нас работает группа муниципального контроля, которую я возглавляю, мы объезжаем все территории, которые убираются, которые нуждаются во внимании. Постоянный идёт объезд города, посёлков».

Сейчас на улицах Североморска и ближайших посёлков работают восемь звеньев спецтехники, сотни сотрудников. Это немалые затраты, а в такие морозы они становятся выше. Но не только погода встает на пути коммунальщиков. Большая проблема – припаркованные во дворах и на выездах автомобили, владельцы которых игнорирую просьбы убрать транспорт на время работы снегоуборочной техники.

Кирилл Чудинов, генеральный директор УК «Североморскжилкомхоз»: «Естественно, это большие дополнительные затраты и по технике,  и по людям.

Приходится постоянно следить,  чтобы крупнотоннажная техника не повредила рядом стоящие автомобили,  не задела кого-нибудь из пешеходов. Надо подчищать снег около стоящих машин, так как техникой всё не убрать. Если собственники автотранспорта и жильцы будут относиться к этому с пониманием, то делать нашу работу станет легче, всё будет быстрее и эффективнее».

Об объёмах осадков, а соответственно сложности задач для жилищников, и при этом эффективности их работы можно судить по нынешним показателям  - только за декабрь и январь с подшефных «Североморскжилкомхозу» территорий снега вывезено больше, чем за весь прошлый сезон. Также «Североморскжилкомхоз» обновляет парк снегоуборочной техники. Три новые современные машины уже  вышли на уборку.

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