Морозный день порадовал проверяющих

Проверить каждый дом и каждый двор - такая задача стоит перед специалистами районных администраций Мурманска. В этот раз участники рейда заглянули на улицу Лобова.

После резкого похолодания некоторые дворы Мурманска стали похожи на сказочные: деревья оделись инеем, тротуары искрятся, снежок похрустывает под ногами… Но эту идиллию как-то сразу портит внешний вид серых домов и заполненных мусором контейнеров. Промышляющим здесь чайкам и голубям не знакомы понятия «график уборок» и «управляющая компания». Для пернатых, чем больше мусора, тем лучше. Но такая позиция явно не устроит главных жителей двора на Лобова 58, которые привыкли к тому, что коммунальщики здесь стараются выполнять свои обязанности исправно.

- Я сегодня приятно удивлён порядком, который на территории этих домов, - говорит Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска. - И ограждение отремонтировано, и детская площадочка неплохо смотрится. Красиво здесь, как в какой-то деревне.

На территории рядом с домами незадолго до появления проверяющих из администрации города явно поработал дворник, предусмотрительно посыпав очищенные от снега тротуары песком. Редкие пешеходы, морозным днём идущие по дорожкам, не боятся растянуться на замаскированной снегом замерзшей луже. По словам участников рейда, управляющая компания знает заранее, что в этот день к ним придут с проверкой, но вот конкретный адрес в управлении округа не сообщают. Поэтому небольшим обслуживающим организациям проще, они показывают лучшие результаты.

- Здесь несколько управляющих компаний. С вывозом мусора особых проблем здесь нет, они составляют графики, заключают соглашения между собой, - говорит Галина Гаенок, специалист управления Ленинского округа г.Мурманска. - По графику вывозят мусор. Они ладят между собой.

Микрорайон Роста теперь мало чем отличается от остальной части города, управляющие компании здесь так же работают по-разному: есть хорошисты и отстающие. Но рейды, как показала практика, довольно работоспособный механизм воздействия на коммунальщиков, так как хотя бы раз в месяц специалисты бывают в каждом дворе и рядом с каждым домом.