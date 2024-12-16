День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.12.24 19:30
Морозы и метель для северных оленей не проблема
Сотрудники Лапландского заповедника поделились видео, на котором запечатлено стадо северных оленей.
На ролике, снятом госинспекторами, животные пережидают метель.
Стоит отметить, что даже сильные морозы, установившиеся в регионе, не проблема для оленей.
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