Морозы мурманские, технологии норвежские – в Мурманске работает «Норвежская выставка» верхней одежды

«Норвежская выставка» даёт уникальный шанс. Ни в специализированных магазинах, ни в столичных торговых центрах подобную одежду теперь не приобрести.

Ни в специализированных магазинах, ни в столичных торговых центрах подобную одежду теперь не приобрести. Благодаря специальному предложению такие вещи, как пуховики на гагачьем пуху, «Аляски» или норковые шубы, превратились для большинства из недоступных предметов роскоши в повседневную качественную верхнюю одежду.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением многих наших покупателей, которые считают, что мы приезжаем с выставкой- распродажей уже не первый год. Но это не значит, что мы не можем распродать этот товарный остаток. Мы постоянно держим руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, мы выкупаем этот товарный остаток. До этого мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапандия», потом «Скандия», сейчас мы распродаем товарный остаток с магазина «Норвэй», а также с маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь.

Компания «Orso Group» входит в первую десятку по объёмам реализации верхней одежды на территории России. Её выставки-распродажи хорошо знают по всей стране. Здесь представлены демисезонные пальто и штормовки, модные кожаные куртки и норковые шубы. Как шутят организаторы, такие куртки можно передавать по наследству. А если серьёзно, то они служат по 15-20 лет.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «На мне классическая осенняя куртка, она идёт средней длинны. Сверху идёт мембрана. Это, грубо говоря, дождевик, но в нём не создаётся парникового эффекта. Зонтик можно не брать! Есть 13 карманов - мечта любого мужика. В куртке тонкий слой наполнителя - биопух, который можно стирать в машинке. Он не сбивается, не скатывается. В магазинах были такие куртки по 37 тысяч, на выставке представлены за 17900 рублей».

Покупатели уже успели оценить ассортимент и качество верхней одежды.

Только по 29 сентября включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда будет представлена в Мурманске по адресам: улица Самойловой, 16 и улица Лобова, 39/13 (в бывшем книжном магазине».

На правах рекламы.