Морозы сменятся метелями

Последние несколько дней жители Мурманска буквально замерзали от холода. Однако, рекордно низкой температуру -28 назвать нельзя. Ближайшие дни северян ждут резкие изменения погоды.

25 и 26 января погоду на Кольском полуострове определит активный циклон, который придёт к нам с Северной Атлантики через Скандинавию. По всей Мурманской области ожидаются обильные снегопады, наиболее интенсивными они будут днём в четверг. Ветер порывистый до 18 метров в секунду. А вот температура воздуха значительно поднимется, что приведёт к резкому падению атмосферного давления.

Среди первых это почувствуют «сердечники» и те люди, у кого наблюдается повышенное внутричерепное давление. У метеозависимых так же возможны мигрени, общая сладость, отдышка и кислородное голодание. Однако, паниковать не стоит, врачи советуют: снизить физическую нагрузку, внести в каждый рабочий час десять минут отдыха, пить больше жидкости и немного увеличить норму сна.

- Сегодня холодный день, но в то же время, аномально холодным его не назовёшь, - комментирует Елена Сиеккинен, начальник Мурманского гидрометцентра. - Температурные рекорды в эти сутки не были установлены нигде на территории Мурманской области и в Мурманске тоже. Ближайшие дни нас ждёт изменение погодных условий. Не исключено, что на юге области температуры будут даже положительными, до +1 - на границе с Карелией. А ближе к концу завтрашнего дня, надеемся, что и в Мурманске потеплеет до -2 -4 градусов.