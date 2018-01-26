Морпехам не страшны ни мороз, ни ветер, ни снег

Когда низкие температуры, сильный ветер и даже метель – не помеха. Морские пехотинцы отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады Северного флота на одном из полигонов Мурманской области провели занятия в сложных климатических метеоусловиях. Условия были максимально приближены к боевым действиям.

Имитационные боеприпасы, взрывы и огонь, плохая видимость. Полоса препятствий, которую прошёл личный состав десантно-штурмовых подразделений, называется «психологическая». Все вокруг напоминает реальные боевые действия. Военнослужащим батальона морской пехоты во время учений пришлось показать весь свой профессионализм: скрытно перемещать по местности, оборудовать и замаскировать огневые позиции, выполнить стрельбы, максимально быстро захватив цель. Стрельба по различным видам мишеней велась и из вооружения бронетранспортеров БТР-82А. А инженерно-саперные подразделения выполнили нормативы по оборудованию позиций, минированию и подрыву различных объектов условного противника.

Практику в организации управления огнём в различных условиях общевойскового боя получили командиры отделений, которые в ходе проводимых занятий управляли действиями своих подчиненных.