Морпехи и военные разведчики Северного флота отрабатывают парашютные прыжки

В общей сложности в тренировке приняли участие около 100 человек.

Группами по 30-40 человек они загружались в самолёт на аэродроме Североморск-1 и совершали высадку в районе Ура-Губы.

Морпехи и разведчики-мотострелки прыгали с парашютами в полной экипировке со штатным оружием. Высота прыжков составляла до 1000 метров. Воздушно-десантная подготовка - обязательна для военнослужащих подразделений постоянной боевой готовности, таких как десантно-штурмовой батальон морской пехоты, а также для разведчиков и спецназовцев Северного флота. Каждый должен выполнять несколько прыжков с парашютом в год.

Сергей Белянин, командир взвода десантно-штурмового батальона Северного флота: «На данной площадке комфортно прыгать и летом, потому что здесь большой травяной покров. Достаточно мягенько. Но зима, это снег, соответственно тоже очень хорошо».