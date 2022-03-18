Морпехи Северного флота отработали огневую подготовку в рамках плановых занятий

Д.О. Вернер Бедные артисты! Мало того, что выступать заставляют в форме другой страны, так ещё и заставляют делать фигуры из пальцев! Совсем "выдохлись" режиссЁры флотского ансамбля и устроители флэшмобов... Комментарий к новости: Мурманская область приняла эстафету Всероссийского танцевального флешмоба #Россия_Мы

Д.О. Вернер То есть то, что сотворили с добывающей и перерабатывающей рыбной промышленностью теперь называют отраслью? Отрасль на 100 % частная и каким боком к ней привязываются чиновники? Комментарий к новости: Андрей Чибис обсудил с рыбопромышленниками ситуацию в отрасли