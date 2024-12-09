Морпехи Северного флота оттачивают боевые навыки на полигонах Кольского Заполярья в любую погоду

Военная подготовка на полигоне отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота не прекращается ни в памятные даты, ни в выходные. Морпехи проводят на полигонах в условиях, близких к боевым, большую часть времени. Обучают же младших товарищей участники специальной военной операции, настоящие профессионалы своего дела.

Валерий Якупов, прапорщик, техник управления 61 отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты, участник СВО: «Когда в мирное время мы здесь отрабатываем на полигоне стрельбы из пусковых установок, то у нас есть время прицелиться, подготовить свою позицию. В боевых же условиях этого нет. Нужно за долю секунды принимать решения, сразу определять удачное место для стрельбы и быть готовым ко всяким нюансам».

Например, техник Валерий Якупов, несмотря на полученное в бою тяжёлое ранение - потерю ноги, сейчас учит новичков обращению с противотанковым ракетным комплексом.

Валерий Якупов, прапорщик, техник управления 61 отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты, участник СВО: «Я понимаю, что буду там больше обузой, поэтому я принял решение, вернее, я понимаю, что здесь больше людям пользы принесу, обучая, делясь своим опытом».

Безгранично храбрая и самоотверженная девушка, а ещё грамотный опытный механик Светлана с позывным «Север» тоже даёт на полигоне наставления.

И неспроста. Она настоящий специалист в области применения различных типов беспилотников, используемых для разведки и доставки грузов.

Светлана, механик взвода связи с позывным «Север»: «Я сразу обратилась с рапортом к командованию о добровольной отправке меня в зону СВО в 2022 году».

А вот заместитель командира разведывательного взвода с позывным «Вятка» делится не только боевыми навыками, но и своим негативным опытом, так как сейчас он восстанавливается после ранения.

Военнослужащий с позывным «Вятка»: «В основном упор делается на медицинскую подготовку, чтобы в случае какой-то внештатной ситуации военнослужащий мог сам себе оказать помощь и спасти тем самым себе жизнь. Это один из основных этапов занятий».

Что же касается подвигов, то с начала специальной военной операции список военнослужащих Северного флота, удостоенных за мужество и героизм высшей награды – звания «Герой Российской Федерации» – пополнился на 19 фамилий.