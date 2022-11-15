Морпехи Северного флота продолжают выполнять программу по воздушно-десантной подготовке

Они с различной высоты совершают прыжки над территорией военных полигонов с борта вертолёта Ми-8.

На тренировках по воздушно-десантной подготовке морпехи Северного флота отрабатывают навыки приземления на ограниченную территорию. Такие тренировки проходят в различных погодных условиях, меняют военные и площадки, на которые нужно попасть с воздуха.

Перед тем, как начать практиковаться, военнослужащие прошли серьёзную подготовку на наземных тренажерах. Для отработки полученных навыков, они используют парашютные системы, предназначенные для массового десантирования и для групп спецназа.

С началом учебного периода обучения военнослужащие изучили характеристики, конструкции и порядок укладки парашюта. Практические элементы выхода из самолета и вертолёта.