День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.11.22 19:30
Морпехи Северного флота продолжают выполнять программу по воздушно-десантной подготовке
Они с различной высоты совершают прыжки над территорией военных полигонов с борта вертолёта Ми-8.
На тренировках по воздушно-десантной подготовке морпехи Северного флота отрабатывают навыки приземления на ограниченную территорию. Такие тренировки проходят в различных погодных условиях, меняют военные и площадки, на которые нужно попасть с воздуха.
Перед тем, как начать практиковаться, военнослужащие прошли серьёзную подготовку на наземных тренажерах. Для отработки полученных навыков, они используют парашютные системы, предназначенные для массового десантирования и для групп спецназа.
С началом учебного периода обучения военнослужащие изучили характеристики, конструкции и порядок укладки парашюта. Практические элементы выхода из самолета и вертолёта.
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