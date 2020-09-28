День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.09.20 19:30
Морпехи Северного флота провели тактические учения в Печенгском районе
Они отработали навыки боевых действий в городских условиях, горной и лесной местностях, преодолели водные преграды, высадились на морском побережье.
В учениях принимали участие более 500 морских пехотинцев и более 60 единиц техники. Разведчики штурмовали здание, захваченное условными террористами, освободили заложников. Также морпехи отработали форсирование Печенгского залива, провели бой за высадку на побережье, отработали захват укреплённых позиций противника.
Завершилось учение боевой стрельбой на военном полигоне.
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