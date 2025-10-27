Разведанные запасы углеводородов в Арктике оцениваются в $3,6 трлнСитуация на Северном бассейне иллюстрирует необходимость целевой поддержки российского рыбного экспорта - сенатор РФ Елена Дягилева
Морпехи СФ проходят боевую подготовку в условиях, приближённых к боевым

На полигоне в Мурманской области провели занятия по интенсивной боевой подготовке с военнослужащими по призыву отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота.

Новоиспеченные морское пехотинцы совершенствуют навыки в применении различных видов стрелкового вооружения. Вместе с ними это делают и старшие товарищи, которые готовятся через несколько недель уволиться в запас. Поражение целей из подствольных гранатомётов, ручных противотанковых гранатомётов, личного стрелкового оружия и вооружения бронетранспортёров – такие задачи перед морпехами выполняются на полигонах регулярно.

Андрей Матвеев, пулемётчик: «Только в первый раз попробовал, что это такое. Было волнительно, но справился».

Учитывая накопленный за период специальной военной операции опыт, подготовку подразделений морской пехоты проводят по программам обучения, адаптированным к реальным условиям современного боя. Особое внимание уделяют психологической подготовке военнослужащих. На полигоне воссозданы условия, приближенные к боевой обстановке. Прохождение полосы препятствий, совмещенное с выполнением учебных стрельб, помогает военнослужащим довести отдельные навыки до автоматизма.

Руслан Венидиктов, руководитель стрельб гвардии: «На дворе XXI век, наши технологии идут дальше, а наши противники в основном делают акцент на беспилотные летательные аппараты. Поэтому основной упор инструкторы делают на обучение противодействию БПЛА».

В ходе занятий морпехи тренируются поражать из стрелкового оружия сигнальные ракеты, имитирующие беспилотные летательные аппараты противника. На следующих занятиях они будут совершенствовать навыки по ведению разведки в районах действия диверсионно-разведывательных групп условного противника с применением средств наземной и воздушной разведки, в том числе при помощи беспилотников.

 

