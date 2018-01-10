«Морская академия» выходит на сцену «КиВиН-2018»

В Сочи на Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2018» принимают участие более 600 команд из разных городов России. Мурманскую региональную Лигу КВН в этом году представляют чемпионы Мурманской лиги сезона 2017 года «Морская академия». Будущие моряки с песнями и танцами прошли во второй тур фестиваля, который пройдёт 11 и 12 января. Им предстоит показать своё мастерство юмора, соперничая более чем со 100 командами.