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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.12.20 19:30

Морская арктическая геологоразведочная экспедиция ввела в эксплуатацию транспортно-буксирное судно

Его назвали в честь ушедшего из жизни президента Ассоциации полярников Мурманской области и генерального директора Морской арктической геологоразведочной экспедиции Геннадия Казанина – «Казанин Эксплорер».

«Казанин Эксплорер» - это мощное многофункциональное транспортно-буксирное судно. Оно было приобретено в Норвегии и после реактивации и обновления прибыло в новый порт приписки Мурманск.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это дополнительные возможности для загрузки нашей МАГЭ и самое главное, загрузки на высоко технологических проектах. Это проекты «НОВАТЭКа», проект перевалки СПГ, которое перешло из Норвегии в Россию. Очень важно, что наши люди и суда участвуют в этой работе».

Экипаж «Казанин Эксплорер» насчитывает 15 человек, но при необходимости, число  можно увеличить. Вообще, судно способно осуществлять буксировку, якорезаводку, а также перевозить различные грузы, включая цемент и буровой раствор.

Владимир Поташов, капитан судна «Казанин Эксплорер»: «Некоторые буровые установки позиционируются на динамическом позиционировании, при больших глубинах. Некоторые, при маленьких. Ставят на три ноги, то есть самоподъёмные. Некоторые позиционируются при помощи якорей. Эти якоря мы завозим, ставим их. Работа тяжёлая кропотливая. В этом случае дополнительно людей нам присылают, практически удваивают экипаж».

Первый рейс «Казанин Эксплорер» уже состоялся. Осенью с его помощью была транспортирована буровая платформа для «Газпрома». Кстати, это судно стало третьим под российским флагом, которое МАГЭ привлекает для работ в Арктике.

Алексей Казанин, председатель совета директоров, генеральный директор МАГЭ: «Впереди Арктика, впереди освоение Арктики. Сегодня технологии идут вперед. То, чем занимается МАГЭ, постоянно идёт вперед, развивает новые направления. И, находясь здесь, на борту этого судна, можно понять, что мы участвуем не только в геологоразведочных процессах, а уже в процессах, связанных с транспортировкой буровых платформ, с транспортировкой и перевалкой сжиженного газа».

Судно названо в честь ушедшего из жизни в этом году легендарного геофизика и генерального директора МАГЭ Геннадия Казанина. Сегодня его дело продолжает сын Алексей. В рамках своего визита на судно губернатор Андрей Чибис вручил Алексею медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и медаль «За заслуги перед Мурманской областью».

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