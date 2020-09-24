Морская пехота Северного флота завершила учения на Чукотке

Военные высадились в районе посёлка Эгвекинот с борта большого десантного корабля «Кондопога» на бронетранспортерах и гусеничных тягачах.

Помимо боя за побережье морпехи уничтожили условные диверсионно-разведывательные группы. Североморцы стреляли из автоматов, пулемётов, гранатомётов и артиллерии.

Но такие зрелищные учения лучше один раз увидеть...