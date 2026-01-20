Морские инженеры Северного флота отработали боевые задачи с роботами и дронами

В преддверии Дня инженерных войск военнослужащие Северного флота провели занятие с использованием современных робототехнических комплексов, применяемых в ходе СВО.

На занятии они применяли опыт использования современных робототехнических средств для решения задач инженерного обеспечения. Так, при приближении колонны инженерной техники к потенциально заминированному участку маршрута, для разведки применялись беспилотные летательные аппараты. С их помощью проведён визуальный осмотр местности. Обнаружив опасный предмет, инженеры использовали робототехнический комплекс с манипулятором.

На находку они установили накладной заряд, подорвав его. Для уничтожения боеприпасов с натяжными датчиками цели морские инженеры применили наземные беспилотные платформы. А при выявлении наблюдательного пункта условного противника военнослужащие сбросили боеприпасы на цель с использованием квадрокоптеров.

Далее доразведку маршрута провёл инженерно-сапёрный расчёт. Обнаружив взрывоопасный предмет, сапёр с помощью диэлектрической телескопической удочки установил накладной заряд и уничтожил его.

На завершающем этапе занятия морские инженеры отразили нападение диверсионно-разведывательных групп и нанесли противнику огневое поражение из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортёра.