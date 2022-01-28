Морские пехотинцы артиллерийским огнём остановили наступление условного противника

Боевые стрельбы провели военнослужащие гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона и артиллерийских батарей батальонов морской пехоты. Они отработали стрельбу из 122-мм самоходных артиллерийских гаубиц «Гвоздика» и 120-мм самоходных артиллерийско-миномётных установок «Нона», а также реактивных систем залпового огня «Град» по мишеням, имитирующим бронетехнику и скопление живой силы условного противника.

Учение артиллеристов стало их первой боевой стрельбой в 2022 учебном году. Помимо отработки задачи по огневому поражению целей, морские пехотинцы выполнили нормативы по маскировке техники и совершению марша по пересечённой местности в зимних условиях Крайнего Севера.

Александр Кушнарёв, врио командира самоходно-артиллерийской батареи бригады морской пехоты Северного флота: «Со всеми задачами справились, задачи все выполнили».