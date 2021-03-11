Морские пехотинцы Северного флота готовы воевать и в горах

На одном из полигонов в Мурманской области разведывательные подразделения бригады морской пехоты Северного флота провели занятие по горной подготовке.

Разведчики тренировались в повязке узлов, проверяли альпинистское снаряжение, подгоняли страховочные системы и совершенствовали технику передвижения по скальному рельефу. Были выполнены элементы передвижения в связках на лыжах по снежному покрову и льду, отработаны способы подъема на склон и скоростной спуск.

Одна из основных задач этих учений - освоение разведчиками техники преодоления горных препятствий, приобретение навыков эффективного использования штатного вооружения, укрепление морально-психологических качеств, выносливости и ознакомление со способами боевых действий в Арктике в любое время суток.