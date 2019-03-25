Морские пехотинцы Северного флота готовятся к конкурсу профессионального мастерства «Морской десант»

Водителям бронетранспортёров предстоит довести до совершенства навыки управления боевой машиной на плаву в акватории губы Грязной Кольского залива.

Боевые машины одна за другой заезжают с берега в воду и начинают движение на плаву. От сохранения интервалов и дистанций между машинами зависит качество и скорость выполнения упражнения, и количество баллов, которые можно будет набрать на конкурсе.

Дополнительную нагрузку морским пехотинцам создают суровые условия Крайнего Севера, например, сильное течение в Кольском заливе. Такие особенности позволяют водителям совершенствовать свои навыки в любых условиях учебно-боевой обстановки.

В состав команд Северного флота вошли лучшие военнослужащие подразделений морской пехоты, занявшие призовые места в различных соревнованиях и конкурсах.