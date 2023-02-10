Морские пехотинцы Северного флота готовятся к первому прыжку с парашютом

Они уже приступили к первому этапу воздушно-десантной подготовки на наземных тренажёрах.

На обучении морские пехотинцы Северного флота, недавно поступившие на военную службу. Они уже изучили характеристики, конструкцию и порядок укладки парашюта, дело за малым - отработать на тренажёре десантирование с борта самолета.

Евгений, наводчик: «Обучают тому, как прыгать с «крокодила», правильно группироваться, с трамплина прыгать. Разминаем голеностоп перед тем, как прыгнуть с трамплина. На стапелях висим. Отрабатываем, как разминуться, если летит один человек, а у него внизу другой, чтобы в купол не врезаться».

Воздушно-десантной подготовке уделяется особое внимание. После теоретических и практических занятий на земле и прохождения системы контроля морпехи выполнят настоящие прыжки, как бы не было волнительно это делать в первый раз.

Артём, стрелок: «Просто нужно перебороть страх, шагнуть и прыгнуть. Я маме не говорю, что буду прыгать. Хочу сюрприз сделать. У меня будет значок, что я прыгнул».

Кроме того, во время практических тренировок морпехи совершенствуют практические навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием.