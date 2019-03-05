Морские пехотинцы Северного флота готовятся к участию в Армейских международных играх - 2019

Морские пехотинцы Северного флота провели учебные занятия по подготовке к состязаниям профессионального мастерства «Морской десант», которые будут проходить в рамках Армейских международных игр - 2019.

Личный состав бригады морской пехоты совершил марш на бронетранспортёрах, отработал задачи по уничтожению диверсионной группы условного противника на маршруте движения.

Механики-водители бронетранспортёров продемонстрировали навыки вождения и преодоления различных препятствий - колейного моста, рва, проходов в минно-взрывном заграждении. На полигоне морские пехотинцы отработали нормативы по преодолению психологической полосы препятствий.

В рамках подготовки к участию в Армейских международных игр - 2019 был выполнен комплекс стрельб из стрелкового оружия, ручных гранатометов и вооружения БТР. В состязаниях «Морской десант» морским пехотинцам предстоит проявить себя в скоростном вождении бронетранспортёров по специальной трассе с преодолением различных препятствий, выполнить нормативы по погрузке боевой машины на десантно-высадочное средство, показать лучшие результаты в стрельбе по мишенным позициям, имитирующим различные цели.