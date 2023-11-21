Морские пехотинцы Северного флота отрабатывают навыки боя в городе с учётом опыта спецоперации

В Мурманской области в бригаде морской пехоты Северного флота с военнослужащими проводятся тактические занятия по штурму и захвату зданий.

Подразделение выдвигается на учебный рубеж, представляющий из себя полуразрушенное здание. Штурм проводится с применением стрелкового оружия и гранат. Личный состав тренируется занимать круговую оборону, правильно передвигаться по лестничным маршам, зачищать помещения.

Большую роль также играет тесное взаимодействие друг с другом в составе пары, тройки, группы.

Тренировки проходят под руководством опытных инструкторов бригады морской пехоты и с применением опыта, полученного в ходе специальной военной операции.