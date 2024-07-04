Морские пехотинцы Северного флота отрабатывают приёмы ведения современного боя

На военных полигонах в районе Спутника состоялись занятия по огневой подготовке с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Северного флота.

Участники отрабатывали приёмы ведения огня из боевой техники БТР-80, ручных противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов, автоматов по мишеням, имитирующим бронемашины и живую силу противника.

Аралбай Бекимов, наводчик бригады Морской пехоты Северного флота: «Пехотинцы действовали в одиночку и парами, при этом инструкторы, сопровождающие их, давали оценку не только временным показателям стрелков, но и точности, умению поражать цели из неудобных положений».

На специальной площадке военнослужащие осваивали навыки по управлению беспилотниками, среди них и уроженец Югры Кирилл Анисимов.

Командировка, о которой говорит Кирилл, это высадка десанта на Арктическое побережье. Пока же особое внимание во время занятий уделяется приобретению военнослужащими навыков боевого применения современного вооружения, технических и специальных средств разведки.