Морские пехотинцы Северного флота отработали навыки тактической стрельбы

Занятия состоялись в учебном центре боевой подготовки в районе посёлка Спутник. Тренировка стала одним из этапов подготовки к предстоящим соревнованиям сотрудников силовых структур.

На Северном флоте такие соревнования были организованы впервые. Их цель - популяризировать стрелковый спорт и совершенствовать профподготовку военнослужащих. Морпехи выполняли специальные упражнения, которые войдут в конкурсную программу. Например, «Плацдарм», когда участники поражают мишени из оружия и гранатами. Или упражнение «Эвакуация», когда группа двигается к объекту, чтобы забрать якобы «раненого» бойца или ценный груз. А на этапе «Нейтрализация» бойцы должны были незаметно подойти к объекту, поразить его охрану, запустив в помещение газ.

Во время тренировки морпехи стреляли из пистолетов Ярыгина, Макарова и автоматов Калашникова из различных положений на дистанциях до 300 метров.