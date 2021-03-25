Морские пехотинцы Северного флота отработали навыки управления оленьими упряжками в центре Кольского полуострова

Обучали военных опытные каюры из числа местных жителей.

Разведчик должен быть быстрым, тихим и выносливым, совсем как северные олени. Эти величественные животные идеально подходят для передвижения по снежным просторам, поэтому езду на них решили освоить военные Северного флота.

Чтобы олень справился со своей задачей, сперва ему необходимо пройти специальное обучение. На службу в разведку берут только самых крепких животных. Какое-то время телёнка держат на привязи, потом цепляют к упряжке, но не к опытным оленям, а позади них, чтобы новобранец обучился «строевому шагу». И только после этого животное может быть допущено к службе. Но у каждой группы должен быть свой каюр. В этой роли попробовали себя морские пехотинцы Северного флота.

Выстрелы и взрывы гранат ничуть не напугали оленей. Вместе с разведчиками они стойко выполнили все поставленные задачи.