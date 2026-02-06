Морские пехотинцы Северного флота отработали приёмы ведения современного боя в условиях Арктики

На военных полигонах в районе посёлка Спутник провели занятия по огневой и тактической подготовке с подразделениями отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота.

Морские пехотинцы отрабатывали взаимодействие в группах, маневрирование на пересеченной местности и точность стрельбы. Одна из основных задач этих занятий - ведение непрерывного огня стоя и в движении.

Тренировки проводили под руководством опытных офицеров и инструкторов, которые участвовали в специальной военной операции. Также в ходе занятий решались задачи по отражению нападения беспилотных летательных аппаратов. Огонь вели по мишеням имитирующим, квадрокоптеры условного противника, поразить которые стрелки должны были с расстояния 200-300 метров из автомата и пулемёта.

Морские пехотинцы Северного флота на постоянной основе оттачивают свои навыки в борьбе с современными техническими угрозами, совершенствуют свою огневую выучку, развивают точность и скорость реакции при стрельбе.