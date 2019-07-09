Морские пехотинцы Северного флота приступили к масштабным учениям

Военные специалисты отрабатывают навыки десантирования на берег.

В тренировках, которые проходят в губе Грязная Кольского залива, принимают участие военнослужащие батальонов морской пехоты и десантно-штурмового батальона на штатной технике – БТР-80.

До начала тренировок на воде механики-водители прошли подготовку на полигонах и совершили марш бросок до залива. Военнослужащие выполняют погрузку на десантные корабли и катера, как с берега, так и на плаву и высадку морского десанта способами на плав и на упор.