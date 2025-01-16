Морские пехотинцы Северного флота продолжают осваивать и совершенствовать передовые приёмы ведения современного боя

На полигоне Заполярья военнослужащие отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота организовали занятия по военной подготовке с использованием передовых приёмов ведения современного боя.

Долгая, тёмная зима и глубокие сугробы уже давно перестала пугать морпехов. Напротив, они воспринимают этот период как отличную возможность для отработки навыков.

«Пират», инструктор по огневой подготовке: «Конечно, нет предела совершенству. Ребята постоянно развиваются, тренируются, совершенствуются. Они у нас молодцы. Да, поначалу ребятам, может быть, было тяжело, но в итоге они все превращаются в классных специалистов».

Даже сейчас здесь они оттачивают навыки управления воздушными дронами различных типов. Операторы беспилотных летательных тренируются в маневрировании этими устройствами учатся эффективно использовать их для разведки и, конечно, для уничтожения техники или же живой силы противника.

«Хромуля», командир взвода БПЛА: «На выходе они должны уметь уже самостоятельно выполнять какие-то манипуляции с дроном. И в идеале, чтобы они могли в каких-то нештатных ситуациях без посторонней помощи справляться. Чтобы стать хорошим и грамотным оператором БПЛА нужно просто практиковаться. Тут только практика».

Морпехи под руководством инструктора с позывным «Пират» на специально оборудованной учебной точке воссоздали обстановку реального боя, когда на наши позиции в накат идёт тяжёлая бронетехника в сопровождении огневой группы.

«Пират», Инструктор по огневой подготовке: «Мы посредством непрерывного ведения огня с применением РПГ-7 и огневого прикрытия при помощи АК-74 успешно подавили накат и выполнили боевую задачу».

Военнослужащие совершенствовали и своё мастерство стрельбы из автоматов, ручных противотанковых гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов. Причём в ходе выполнения упражнений бойцы должны были функционировать не только в одиночку, но и парами, чтобы отработать взаимодействие в группах.

Дмитрий, стрелок группы блокирования: «В первый раз, конечно, было всё неловко, неуклюже, странно. Но нас обучили, всё рассказали, показали. Теперь, естественно, навык какой-то имеется».

Морские пехотинцы Северного флота совершенствуют передовые приёмы ведения современного боя, в том числе и в сложных и даже опасных погодных условиях. Во время тренировок они отрабатывают различные сценарии, благодаря чему действуют слаженно, эффективно и быстро.