Морские пехотинцы Северного флота продолжают совершенствовать навыки ведения боя в условиях Арктики

В этот раз военнослужащие проводят практические занятия по обороне побережья и островов в водах Кольского полуострова.

Свист пуль над головой и взрывы гранат. В таких, пусть и эмитированных и учебных условиях, нужно спасти раненного товарища. Морпехи проходят занятия по боевой подготовке в Мурманской области и тренируются перед предстоящими учениями по обороне побережья и островных территорий в Арктике.

Богдан Елисеев, пулемётчик морской пехоты Северного флота: «Боевая подготовка отличная. Я не ожидал, что буду так часто стрелять. Успел пострелять с АК-74м, сейчас стрелял с ПКМ. Боевая подготовка хорошая».

Морские пехотинцы отрабатывали навыки ведения огня из оружия по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника всеми способами.

Военнослужащий с позывным «Ахмат»: «На базе полигона проходит полная боевая подготовка с элементами тактической подготовки, тактической медицины, отрабатывания таких мероприятий и учебных занятий как стрельба из автомата, пулемёта и гранатомета».

Каждый элемент интенсивной подготовки выполнялся под чутким руководством и контролем инструкторов, получивших богатый боевой опыт во время специальной военной операции.