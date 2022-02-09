Морские пехотинцы Северного флота провели артиллерийские стрельбы на полигоне в районе посёлка Спутник

В учении было задействовано более 30 единиц техники – реактивные системы залпового огня «Град» и самоходные гаубицы «Гвоздика».

В ходе учения артиллеристы отработали взаимодействие с подразделениями воздушной и наземной разведки, выдававшими точные координаты целей. Для эффективного ведения артиллерийского огня и его корректировки использовались беспилотники.

Иван Солодкин, врио командира бригады морской пехоты: «В ходе занятий арктические подразделения поражают вновь выявленные внеплановые цели, зенитные подразделения отрабатывают по прикрытию дивизиона от налётов беспилотных летательных аппаратов. Также в рамках модуля специальных задач подразделения морской пехоты проводят разведывательно-поисковые действия».

В ходе учения военные отработали вопросы маскировки и противовоздушной обороны артиллерийских позиций. Боевые расчёты переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» провели стрельбы по имитированным воздушным целям.