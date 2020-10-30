Морские пехотинцы Северного флота сдали экзамены по боевой подготовке за летний период обучения. Какие нормативы у военных и так ли легко пройти полосу препятствий на бронетранспортёре расскажем в нашем материале.

Летом морские пехотинцы Северного флота штудировали теорию и осваивали практические навыки ведения боя. Теперь пришла пора сдавать своеобразный экзамен на профпригодность. Армейская наука все же имеет больше прикладной характер, поэтому главные испытания военные специалисты проходят на полигонах. Например, в этом случае зачет принимают у механиков-водителей.

Пройти полосу препятствий полдела, экипажу если машина боевая и оснащена оружием, нужно уметь еще и метко стрелять.

В занятиях по боевой подготовке принимают участие более 100 единиц различной техники это не только БТРы, но и гаубицы, снегоболотоходы, грузовики повышенной проходимости. Но куда сложнее приходится пехотинцам, условия Арктики суровые, сегодня идет снег, а завтра на полигоне грязь и лужи, по ним приходится не просто бегать, а отрабатывать тактику.

Десантники должны уметь стрелять не только из штатных автоматов, но и гранатометов, а в некоторых случаях и снайперских винтовок.

По результатам итоговой проверки три подразделения бригады морской пехоты подтвердили почетное звание ударные. Ими стали десантно-штурмовая и разведывательная рота, а также рота морской пехоты.