Морские пехотинцы Северного флота совершили групповой прыжок с парашютами в Заполярье

Наиболее подготовленные военнослужащие разведывательных выполнили затяжной групповой прыжок с парашютами с высоты порядка трёх тысяч метров на одном из полигонов Мурманской области.

Вертолет Ми-8 Северного флота неспешно заходит на посадку. На его борт поднимется первая группа морпехов, которым предстоит прыгать с парашютом с относительно небольшой высоты - около 1000 метров. При этом система автоматически откроет устройство. Задача плавно опуститься на землю в заданную точку».

А вот у группы с флагами в поддержку наших войск задача посерьёзнее, это заметно и по более продвинутой экипировке – шлемам и комбинезонам, военнослужащие совершат прыжок с 3 тысяч метров парами, чтобы успеть растянуть в воздухе полотна, и это нужно сделать за какие то 10 секунд».

Парашютная подготовка - неотъемлемая часть обучения «чёрных беретов» военнослужащих разведывательных и десантно-штурмовых подразделений бригады морской пехоты Северного флота. В этот раз с погодой повезло, но практические навыки десантирования морпехи отрабатывают как в простых, так и сложных метеорологических условиях.