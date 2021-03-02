Морские пехотинцы Северного флота стали серебряными призерами в региональном чемпионате по тактической стрельбе из боевого оружия

В соревнованиях на военном полигоне в районе посёлка Спутник, участвовали шесть команд из разведывательных подразделений армейского корпуса, а также бойцы спецназа региональных силовых структур. По результатам всех этапов морпехи Северного флота заняли третье место.

Серебряными призерами стали бойцы из «Айсберга» спецназа УФСИН. А лучшие результаты показала команда «Север» спецназа Пограничного управления ФСБ по западному арктическому району. В соревнования были включены упражнения под названиями «Особое задание», «Заслон», «Блокпост» и «Щит».

Сергей Старцев, разведчик: «Данные соревнования в этом году отличаются тем, что здесь надо поработать с щитом. Это считается новшеством для стрелковых подразделений и морской пехоты. Работа с пулеметом и вытаскивание раненного из окопа - сложно это делать в снежном покрове».

На соревнованиях участники использовали штатное оружие – это пистолеты Макарова, Ярыгина, автоматы Калашникова и пулемёты. Упражнения имитировали условия боевой обстановки. А стрельба по мишеням выполнялась с расстояния от 5 до 300 метров.