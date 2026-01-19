Морские пехотинцы Северного флота в зоне СВО активно уничтожают живую силу и технику формирований ВСУ
В ходе боевой работы операторы БПЛА соединения передали разведданные о перемещении больших групп вражеской пехоты на линии боевого соприкосновения. Получив координаты вражеских целей, артиллеристы оперативно вывели боевую машину на позицию и нанесли огневое поражение по формированиям боевиков.
Позывной Облом, наводчик: «Цель была – массовое скопление живой силы. Наши ракеты дошли до цели».
Кадры, полученные в режиме реального времени, подтвердили уничтожение живой силы и бронированной техники противника.
Позывной Викинг, командир батареи: «Подразделение показывает себя очень хорошо».
Позывной Стеф, командир боевой машины: «Работа, конечно, непростая. Победа будет за нами!».
Работа артиллерийских расчётов морпехов с другими подразделениями группировки наносит существенный ущерб ВСУ, не давая возможности им закрепиться на местности и блокируя возможность проведения ротаций на данном направлении.