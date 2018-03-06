Морские пехотинцы Великой Отечественной войны пришли в музей

Превращаем прошлое в будущее. Клуб военно-исторической реконструкции «Титовский рубеж» представил в Полярнинском музее интерактивную экспозицию, приуроченную к 100-летию Рабоче-крестьянской Красной Армии. Экспонаты можно было не только посмотреть, но потрогать и даже примерить.

Форменная одежда Красной Армии за 100 лет многократно менялась. Флотская - в меньшей степени: фланки, гюйсы и бескозырки есть и сегодня. В музее мурманские реконструкторы представили обмундирование и снаряжение морских пехотинцев Великой Отечественной войны. «Чёрная смерть», как их называли немцы. Отряды морпехов действовали на Севере на протяжении всей войны, а две морские бригады, укомплектованные на Северном флоте, воевали и под Сталинградом, рассказал Александр Чапенко, преподаватель Мурманского арктического государственного университета, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Специально военных реконструкторов нигде не учат. Людей влечёт интерес к истории свой страны. Приходят по зову души. Со временем у каждого собирается своя коллекция: обмундирование, снаряжение, оружие.

- Почему фляги стеклянные? Упадёт, разобьётся. А объяснение прозаичное – в первые годы войны, самые трудные, в стране не хватало металла, - рассказывает Степан Мельников, участник клуба «Титовский рубеж». – По таким незначительным деталям складывается общая картина войны.

Форма много может рассказать, но не нужно забывать и о содержании. Главный посыл – сохранение исторической памяти. В арсенале у реконструкторов есть фото- и видеоматериалы, художественные фильмы.