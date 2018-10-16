Морские ворота Мурманска в обрамлении голубых елей

Мурманский морской вокзал украсил новый сквер. Дорожки из цветного камня, разнообразные зелёные насаждения, среди которых можно встретить даже голубые ели. Всё это будет радовать жителей и гостей города.

Пожалуй, самое романтичное место в городе – Морской вокзал. Именно здесь так не хватало скамеек, тропинок и уютного сквера. Но этот недостаток устранили. Сейчас здесь не просто сквер, а тщательно спроектированное архитектурное пространство. Скамейки напоминают очертания сопок Кольского полуострова, а приглушенные серые цвета в декоративных элементах передают всю суровость заполярного климата.

- Скверик, вроде, небольшой, но сколько здесь было труда вложено,- отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска, - сколько вложено творческого подхода. Обратите внимание, какой он выдержанный и на сколько он смотрится цельным.

Новый парк стал продолжением совместного проекта администрации города Мурманска и Мурманского морского торгового порта. Эти работы были запланированы на второй этап благоустройства территории у Морского вокзала. В 2015 году торговый порт уже подарил горожанам сквер, ведущий к Памятнику портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на трудовом посту.

- Нам очень приятно, что мы вложили свою частичку в благоустройство города, нашего портового ансамбля музея, вокзала и памятника, - говорит Александр Масько, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт». - Я считаю, что эта визитная карточка, она должна сохраняться, быть удобней и комфортней для жителей.

Особого внимания заслуживают высаженные здесь голубые ели. Их пушистую красоту можно увидеть уже сейчас, а вот ближе к весне зацветут кусты венгерской сирени, спиреи и рододендрона. Поэтому в сквере можно получать эстетическое удовольствие в любое время, независимо от сезона.

- Можно долго спорить, надо, не надо нам эти парки и скверы, - замечает Тамара Прямикова, временно исполняющий полномочия главы муниципального образования город Мурманск. – А они приходят и делают, а мы говорим, как это здорово, как чудесно.

Мурманский морской торговый порт часто называют старшим братом Мурманска, так как он родился на год раньше города. По сути, здесь, возле порта город и разрастался. И впереди у мощного предприятия и столицы Заполярья ещё множество совместных проектов.