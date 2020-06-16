День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.06.20 19:30
Автор ролика отметил, что морские животные очень похожи на моржей, только клыков у них нет. Такое сравнение, напрашивается само собой, ведь некоторые особи могут весить до
350 килограммов.
Морские зайцы испугались Антона Чайко
Житель Мурманска Антон Чайко снова поделился в социальных сетях уникальными кадрами. На этот раз на побережье залива он запечатлел морских зайцев: тюлени грелись на камнях, но при приближении человека решили поскорее нырнуть в воду.
Автор ролика отметил, что морские животные очень похожи на моржей, только клыков у них нет. Такое сравнение, напрашивается само собой, ведь некоторые особи могут весить до
Морские зайцы в летний период любят устраивать лежбища, такие группы могут собирать несколько десятков особей.
Антон Чайко не первый раз запечатлевает представителей северной фауны, недавно он встретил на побережье Баренцева моря стадо диких оленей.
Комментарии
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Последние комментарии
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:На пять дней прерывается железнодорожное сообщение с Мурманском
МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
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