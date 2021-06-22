Морских исполинов делают в Белокаменке

В центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке завершили монтаж последней 6 секции морских эстакад на одном из оснований гравитационного типа. Полностью готова плавучая платформа будет в следующем году.

Трудно поверить, но эта гигантская стройка - основание огромной плавучей платформы. Уже следующим летом она выйдет из сухого дока и отправится к месту назначения.

Общий вес конструкции вместе с надстройками, их начнут устанавливать позже, составит более шестисот тысяч тонн. Это одна из самых больших платформ в мире и самая крупная в России. Особенно хорошо масштаб объекта можно оценить сверху. Пока это гигантские фермы на бетонном основании, среди которых трудятся тысячи человек. Башенные краны устанавливают морскую эстакаду. Работа почти завершена, осталось положить последнюю, шестую секцию этого важного объекта.

Кирилл Попов, начальник управления по строительству ОГТ: «Морские эстакады - это один из критических элементов верхнего оборудования плиты на основании гравитационного типа. В дальнейшем эти эстакады будут насыщаться трубопроводными узлами, которые также изготавливаются здесь на территории Мурманского региона на предприятии «Крондекс». Также вы можете видеть уже смонтированное оборудование, резервуары для различных технологических сред, которые изготовлены на предприятии «Завком» в Тамбове».

Практически все инженерные системы платформы сделаны в России. Везли сюда их со всей страны. Например, секции эстакады, которые завершают устанавливать - из Калининграда. В 2022 году сухой док, в котором и идут работы по сооружению платформы, заполнят водой и исполинская конструкция выйдет в залив. После чего её ждёт долгая дорога в Обскую губу.