Морским пехотинцам и подводникам Северного флота передали знамя и флаг времён Великой Отечественной войны

Юрий Александров, почётный президент РОО Поддержки ветеранов и патриотического воспитания «Полярный конвой», ветеран Великой Отечественной войны: «Мы передаём со знаменем традиции дедов и прадедов, которые воевали с задачей уничтожить фашизм».

Торжественная церемония состоялась в Печенгском военном гарнизоне.

Юрий Александров, почётный президент РОО Поддержки ветеранов и патриотического воспитания «Полярный конвой», ветеран Великой Отечественной войны: «Мы передаём со знаменем традиции дедов и прадедов, которые воевали с задачей уничтожить фашизм».

Личному составу отдельной Краснознамённой Киркенесской бригады морской пехоты вручили историческое знамя 63-й бригады морпехов, которая в годы Великой Отечественной войны защищала полуостров Рыбачий. Полотнище предположительно относится к раннему периоду существования соединения – 1942 году. Оно имеет характерные повреждения от осколков и пуль, которые были залатаны. С большой долей вероятности именно под ним бойцы участвовали в Петсамо-Киркенесской операции.

Другое старейшее соединение флота – Краснознамённая ордена Ушакова бригада подводных лодок получило флаг гвардейской Краснознамённой подводной лодки «С-56», которая прославилась в боевых походах, а её командир Георгий Щедрин стал Героем Советского Союза.

Во время торжественной церемонии ряду отличившихся военнослужащих были вручены государственные, ведомственные награды и офицерские погоны с очередными воинскими званиями.

В завершение жёнам погибших морских пехотинцев передали ордена Мужества их мужей, которыми они были награждены посмертно. Память военнослужащих почтили минутой молчания.